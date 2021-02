Basketball : Ça swingue dans l’Utah

Le Jazz a eu le dernier mot contre les 76ers dans le choc entre leaders de la conférence Ouest et de l'Est, Jordan Clarkson et Ben Simmons le gratifiant d'un face à face de haute volée, lundi en NBA.

Jordan Clarkson (No 00) a été le moteur offensif du Jazz avec ses 40 points . AFP

Sans l'intérieur star Joel Embiid, auteur de sa meilleure saison mais touché au dos, Philly a chèrement défendu sa peau, prenant un gros départ (42-35) avant que le Jazz ne finisse par s'imposer (134-123), démontrant des ressources collectives qui ne se limitent pas à Donovan Mitchell (24 pts) et Rudy Gobert (11 pts, 9 rbds).

C'est le 6e homme Jordan Clarkson qui a été le moteur offensif avec ses 40 points (8/13 derrière l'arc) en 29 minutes. Et il fallait bien une performance de cette taille pour rivaliser avec Ben Simmons. Le meneur des Sixers a lui fini tout près d'un gros triple-double (42 pts, 12 passes, 9 rbds).

Et quand Philadelphie s'est rapproché à cinq longueurs dans le money-time, c'est Royce O'Neale, très discret jusque-là, qui est sorti de sa boîte avec trois shoots à trois points (11 pions au total) assassins, Gobert s'étant chargé entretemps de défendre la maison avec un gros contre infligé à Dwight Howard. Plus qu'une note confinant à l'excellence, 19/20 c'est le nombre de victoires/matches dont peut actuellement s'enorgueillir Utah, meilleure équipe du championnat (23-5).

Randle enflamme New York

Il est le symbole de Knicks revitalisés, sous la houlette de l'exigeant entraîneur Tom Thibodeau, après des années de purgatoire. Auteur d'une excellente saison, Julius Randle a encore été excellent pour permettre à son équipe de remporter un troisième succès d'affilée contre Atlanta (123-112), où Clint Capela a totalisé 15 points pour 18 rebonds.

L'ailier a énormément pesé avec ses 44 points finaux (9 rbds, 5 passes), dont 11 dans le dernier quart-temps. Son septième shoot réussi derrière l'arc dans le money-time a repoussé des Hawks alors encore menaçants malgré la performance en demi-teinte de Trae Young (23 pts, 6/19 aux tirs).

Avec cette 3e victoire de rang, NY (14-15) conforte sa 6e position à l'Est. Payant une 4e défaite consécutive, Atlanta dévisse à la 11e place, dépassé par Chicago (9e) qui s'est imposé après prolongation (120-112) à Indiana (4e), grâce notamment aux 30 points (8 rbds) de Zach LaVine.

Beal sans pitié pour Wall

Revanchard depuis son transfert chez les Rockets, John Wall avait à coeur de montrer aux Wizards qu'ils avaient eu tort de ne plus croire en lui, mais son retour à Washington, pourtant réussi, a été gâché par Bradley Beal, qui a mené la franchise de la capitale à la victoire (131-119).

Wall a montré beaucoup d'envie et réussi 29 points et 11 passes pour Houston, mais n'a pu empêcher la 6e défaite de rang des Texans, synonyme de glissade à l'avant-dernière place à l'Ouest. Car en face Beal a encore justifié son statut de meilleur marqueur de la ligue, avec 37 points marqués, à 14/24 aux tirs (8 rbds, 3 interceptions). Russell Westbrook, arrivé en échange de Wall à Washington, a lui réalisé un triple-double (16 pts, 15 passes, 13 rbds). Avec cette 2e victoire consécutive, les Wizards laissent la lanterne rouge à Détroit à l'Est.

Davis va manquer 2 à 3 semaines L'ailier vedette des Lakers Anthony Davis, sorti prématurément la veille du match de saison NBA perdu à Denver (122-105), souffre d'une élongation au mollet droit et sera absent durant deux à trois semaines, rapporte lundi ESPN. Comme l'avait annoncé dimanche soir son entraîneur Frank Vogel, «Davis a réaggravé sa blessure» au pourtour de son tendon d'Achille droit, initialement affecté par une tendinite. Un diagnostic confirmé par «l'IRM (imagerie par résonance magnétique) passée lundi, qui a révélé une élongation» juste au-dessus, au mollet, affirme le média américain.