États-Unis : «Ça va aller, bébé»

La police de Floride a rendu publique une vidéo montrant le moment où une patrouille retrouve une voiture volée avec une petite fille d’un an à l’intérieur.

Le cauchemar d’une famille de Floride a connu une fin heureuse, mardi en banlieue de Tampa. Le temps d’aider sa belle-mère à décharger ses courses, Chelsea West avait garé sa voiture dans une allée et laissé sa fille endormie à l’arrière. «Moins d’une minute. C’est tout ce qu’il faut, moins d’une minute. Parce qu’elle ne voulait pas réveiller son bébé et la faire sortir de la voiture, quelqu’un en a profité, a sauté dans le véhicule et l’a volé avec le bébé à l’intérieur», explique à WREG Chad Chronister, shérif du comté de Hillsborough.