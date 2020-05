Russie

«Ça va aller ma chérie», dit-il à sa petite soeur en roulant à 160 km/h

Lassé par le confinement, un enfant de 10 ans a volé la voiture de son père et roulé à tombeau ouvert avant d’être poursuivi par la police. Des images impressionnantes.

Les automobilistes qui circulaient le 4 mai dernier dans les alentours de Tomsk (Sibérie occidentale) ont assisté à une scène effarante. Un enfant de 10 ans s’était emparé de la voiture de son père et roulait à tombeau ouvert, poursuivi par des voitures de police sirènes hurlantes. Sa petite sœur âgée de 4 ans était assise à côté de lui, terrifiée.

Selon le «Daily Mail», Georgy s’ennuyait ferme chez lui à cause du confinement et a décidé de voler le véhicule de son papa pour aller rendre visite à sa grand-mère. Durant ce trajet d’environ 30 kilomètres, l’enfant a atteint une vitesse de 160 km/h, soit plus du double de la limite imposée. Il a semé la panique parmi les autres automobilistes qui essayaient tant bien que mal de l’éviter alors qu’il roulait à contresens.