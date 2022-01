animation : Ça va chauffer dans le poulailler!

Le célèbre film d’animation en stop motion «Chicken Run» revient pour de nouvelles aventures sur Netflix.

«Chicken Run: Dawn of the Nugget», suite du film légendaire sorti en 2000, débarquera sur Netflix en 2023, a annoncé le géant du streaming. Et comme une bonne nouvelle vient rarement seule, l’autre grand succès des studios Aardman Animations, «Wallace et Gromit», aura aussi sa suite sur la plateforme, en 2024.

Une première image de «Chicken Run: Dawn of the Nugget» («Chicken Run: L’Aube du Poussin» en VF) a été dévoilée, ainsi que le pitch: «Après avoir réussi son évasion de la ferme de Tweedy, Ginger a enfin réalisé son rêve – une île paisible pour tout le poulailler, loin des dangers du monde humain. Quand elle et Rocky font éclore une petite fille appelée Molly, le bonheur de Ginger semble total. Mais de retour sur le continent, toute la bande doit faire face à une nouvelle et terrible menace. Pour Ginger et son équipe, même si cela signifie mettre en péril leur propre liberté durement acquise, cette fois-ci, ils vont forcer l’entrée!»

À la réalisation, on retrouvera Nick Park («Wallace et Gromit», «Shaun le mouton», «Cro Man»), créateur du premier film. Cette suite est un rêve de longue date pour les studios Aardman, qui ont expliqué qu’ils attendaient «la bonne histoire et le bon partenaire» depuis longtemps. Quant au casting des voix, il n’est pas des moindres! Thandiwe Newton (Ginger) et Zachary Levi (Rocky) seront entourés de Bella Ramsey (qui sera bientôt à l’affiche de la série «The Last of Us»), Daniel Mays, Imelda Staunton et David Bradley, entre autres.

«Chicken Run» avait amassé 225 millions de dollars au box-office à sa sortie en 2000, ce qui fait de lui le film d’animation en stop motion le plus rentable de tous les temps. Allez, on termine avec un petit coup de bande-annonce, pour votre plus grand plaisir et le nôtre.