Tennis : «Ça va être étrange de ne pas me retrouver face à lui»

Habitué à affronter Rafael Nadal en finale sur terre battue, Novak Djokovic retrouvera lundi à Rome l’Argentin Diego Schwartzman.

«Je suis toujours aussi motivé pour soulever des coupes. (...) Bien sûr, avec le temps, ça devient plus dur. De toute évidence, je ne suis plus aussi frais et jeune qu’il y a cinq ou dix ans, mais je me sens encore très bien physiquement», a encore souligné le joueur âgé de 33 ans.