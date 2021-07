Euro 2020 : «Ça va être très compliqué», estime Luis Enrique

Le sélectionneur espagnol se méfie de l’équipe de Suisse. Mais Luis Enrique a également une grosse confiance en ses troupes.

Pool via REUTERS

L’Espagne reste «l’une des meilleures défenses de l’Euro», même après avoir encaissé trois buts contre la Croatie, a affirmé le sélectionneur Luis Enrique, jeudi, en conférence de presse, et devra se méfier vendredi, en quarts, de la Suisse, «l’un des meilleurs blocs» de l’Euro 2020. Voici les principaux points des conférences de presse d’avant-match côté espagnol.

«L’un des meilleurs blocs»

«Les deux sélections, on se connaît très bien, on a joué l’un contre l’autre en Ligue des nations récemment (ndlr: en octobre et novembre 2020), rappelle Luis Enrique. A Madrid, on avait été supérieurs à eux, même si ça ne s’était pas reflété sur le score final (1-0). Les deux matches ont été très compliqués, ils ont une attitude de toujours vouloir aller de l’avant, te créer des problèmes, te presser... Mais on avait été très supérieurs à eux sur les deux matches. La Suisse est un adversaire compliqué, c’est l’un des meilleurs blocs de cet Euro. La manière dont ils attaquent, dont ils pressent... Ca va être très compliqué».

L’Espagne, «l’une des meilleures défenses»

«On est sans le moindre doute l’une des meilleures sélections de cet Euro en défense, affirme le sélectionneur espagnol. Si l’on regarde les stats, les attitudes... Je suis très content de la manière dont on a géré les dix dernières minutes (contre la Croatie) en défense. Ce qui ne m’a pas plu, c’est ce qu’on a fait avec le ballon dans ces dix dernières minutes (quand l’Espagne a encaissé deux buts). Mais on va le corriger. Avez-vous vu une meilleure équipe dans cet Euro?», interroge Luis Enrique.

«Physiquement au top»

Pour Luis Enrique, la chaleur et la fatigue ne vont pas conditionner l’effort de ses troupes. Nos préparateurs physiques font du très bon travail. Les chiffres des balises GPS des joueurs durant les entraînements sont impressionnants. Et ils répètent ces mêmes chiffres entraînements après entraînements. Si l’équipe va subir un passage de moins bien, ce sera plus mental que physique. Physiquement, on est au top».

«Tous les matches sont importants»

Aymeric Laporte est-il satisfait de ne pas affronter la France? «Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas, je n’ai pas vécu le moment donc je suis concentré sur le match prochain, et ce sera contre la Suisse, a déclaré le défenseur ibérique. Tous les matches sont importants, on est conscients de cela, on a beaucoup travaillé pour arriver ici, et on doit aborder tous les matches comme des finales, désormais. On sait qu’on n’a pas le droit à l’erreur, car la moindre erreur serait synonyme d’un retour à la maison», conclut le défenseur de City.

