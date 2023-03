Grèves en France : «Ça va faire partir les touristes, et ils ne vont pas revenir !»

«J’ai jamais vu ça au Canada»,

«J’ai jamais vu ça au Canada», lance Omera, une Canadienne aux cheveux teints en rose, juste après avoir photographié un amoncellement de poubelles à Saint-Michel, dans le Quartier latin. Et de pronostiquer : «Ca va faire partir les touristes, et ils ne vont pas revenir !».

«Mal à l’aise»

5600 tonnes de déchets

A Paris, les éboueurs municipaux, actifs dans la moitié de la capitale, ont aussi décrété une pause depuis plus d’une semaine. «On travaille qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente», justifie l’un d’entre eux, Nabil Latreche, 44 ans, qui décrit un «pénible» labeur. «Quand on est derrière la benne, on respire des choses volatiles, on a beaucoup de maladies professionnelles».