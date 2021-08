SPONSORED - Ça vaut le coup de visiter Saint-Gall avec Loris Egger

La rubrique Lifestyle de «20 minutes», en collaboration avec Suisse Tourisme, vous convie, à travers une série d’articles, à découvrir les plus belles villes du pays en vous laissant guider par ceux qui les connaissent le mieux: les gens du coin. Ils nous présentent leurs endroits préférés. Les premiers épisodes, publiés ces derniers mois, nous ont entraînés dans le canton du Tessin, à Lausanne, à Winterthour et à Berne. Cette fois-ci, voici Loris Egger, employé chez Kiosk Egger, qui nous fait visiter Saint-Gall (voir la vidéo ci-dessus).

Balade à vélo

Suisse Tourisme

Enfourchez un vélo électrique! Réservée aux groupes, cette excursion de 2 h 30 vous permet à traverser Saint-Gall et de découvrir les curiosités incontournables ainsi que les secrets de la métropole de Suisse orientale.

Chez Kaffi Franz

Kaffi Franz / Anna-Tina Eberhard

Tout Saint-Gallois connaît cette bonne adresse. Vous l’aimerez aussi quand vous aurez goûté aux tartes et autres pâtisseries que l’on y sert. Ce sont les meilleures de la ville! On se rend chez Kaffi Franz à toute heure de la journée pour déguster une salade de concombre et, le week-end, pour le brunch.

Parc animalier

Gian et Giachen sont sans doute les bouquetins les plus célèbres de Suisse. Mais qui sont Pierre & Paul qui ont donné leur nom à ce parc animalier? Il s’agit tout bonnement du nom d’une église de la région. Le lieu permet d’observer des animaux sauvages tels que le bouquetin, le lynx, le chamois, le cerf élaphe et le sanglier.

Wilde Möhre

Wilde Möhre

Wilde Möhre (la carotte sauvage) est un resto qui sert des légumes du potager et du gibier. Ne manquez pas les soirées spéciales (mardi et jeudi) au cours desquelles Maimouna, originaire de Guinée, et Malathy, originaire du Sri Lanka, s’emparent de la cuisine aux carottes et mitonnent de bons petits plats de leurs pays.

Hôtel Dom

Dom

C’est d’abord la déco, moderne et élégante, qui séduit quand on foule le sol de l’hôtel Dom. L’établissement a du caractère. Depuis 20 ans, il emploie notamment des personnes en situation de handicap.