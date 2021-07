JOB DE RÊVE SUR UNE ÎLE - Ça vous dirait de gérer un Bed & Breakfast dans un phare?

La dernière fois que l’East Brother Island Inc. cherchait un(e) gérant(e) pour le Bed & Breakfast de l’île-phare située dans la baie de San Pablo, en Californie, l’annonce était déjà devenue virale. Le travail au sein de la maison d’hôtes avait été décrit comme un job de rêve et l’organisme à but non lucratif qui en est responsable avait été inondé de candidatures.

La maison du phare historique aurait dû être démolie pour laisser place à un phare automatisé. Or, un groupe de citoyens du comté de Contra Costa s’est mobilisé contre ce projet. La Garde côtière a fini par céder et lorsque le mécanisme automatique a été introduit en 1969, la maison a été conservée. Frank Schulenburg / CC BY-SA 3.0

Après quinze mois de fermeture en raison du coronavirus, le Bed & Breakfast est censé rouvrir ses portes, avec, à sa tête, non pas un, mais deux nouveaux gérants. Car le poste est destiné à un couple et il faut postuler ensemble, si l’on veut avoir une chance d’accueillir à l’avenir des hôtes dans le B&B aux cinq chambres.

Un bon salaire, beaucoup de travail

Les nouveaux gérants obtiendront un salaire annuel global d’«environ» 140’000 dollars. Le salaire effectif dépendra du chiffre d’affaires réalisé. Le couple bénéficiera en outre d’une assurance-maladie et sera logé sur l’île. Le travail est néanmoins très exigeant. Le binôme est responsable de la restauration, du nettoyage, de l’accueil des clients et du service de ferry qui achemine les hôtes du continent vers la petite île.

En 1979, un groupe de Richmond a fondé une organisation à but non lucratif consacrée à la restauration et à l’entretien du phare. Almonroth / CC BY-SA 3.0

Le duo sera également en charge de la publicité et s’occupera de la vente dans la boutique de souvenirs. En contrepartie, il profitera d’une vue fantastique. Le phare existe depuis 1873 et le Bed & Breakfast depuis 1980. L’île, dont l’East Brother Island Inc. est locataire, appartient à la Garde côtière américaine. L’objectif premier du B&B est de maintenir le bâtiment historique en bon état.

Vaccin et permis de navigation obligatoires

Par conséquent, les exigences sont élevées: au moins l’un des deux candidats doit être titulaire d’un permis de navigation commerciale délivré par la Garde côtière pour transporter les hôtes du continent vers l’île. De même, l’une des deux personnes doit avoir une formation de cuisinier ou similaire. Par ailleurs, les candidats doivent fournir la preuve d’une vaccination complète au coronavirus.

Voici un plan de l’île d’à peine 3000 m². À droite se trouvent l’embarcadère et les anciennes cornes de brume (jadis munie d’une sirène à vapeur). La maison d’hôtes se situe à gauche. Lencer / Bing Maps

Sur l’île, il n’y a ni wi-fi ni télévision. L’eau provient d’un réservoir d’eau de pluie et, comme il se doit sur une île, les denrées alimentaires et les produits de première nécessité doivent être acheminés par bateau depuis le continent. La bonne nouvelle est que la côte n’est qu’à 500 mètres. Il n’y a donc pas lieu de craindre un sentiment de solitude sur l’île, dont la superficie ne dépasse pas les 3000 m². Les nouveaux gérants n’auront pas non plus à s’occuper du phare, qui est automatisé depuis les années 1960.

Non seulement l’île d’East Brother est très petite, mais elle ne se trouve qu’à 500 mètres des côtes. Le rocher non habité au premier plan est l’île de West Brother. Nbv4 /CC BY-SA 3.0

La réouverture du Bed & Breakfast est prévue pour le début du mois de septembre. L’offre d’emploi s’adresse donc plutôt aux candidats disponibles à court terme et prêts à s’engager pour deux ans. Si vous préférez vous y rendre en tant que client, il faudra compter 345 dollars par nuit.