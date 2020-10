Cabaret-théâtre : Barnabé a tiré sa dernière révérence

Le fondateur du Café-Théâtre Barnabé de Servion (VD) est décédé samedi à l’âge de 80 ans.

«Barnabé était un passionné qui savait donner vie à ses rêves les plus fous», écrivent sa famille, la fondation et la direction du café-théâtre dans un message sur les réseaux sociaux. Ses revues étaient «connues loin à la ronde pour leurs décors somptueux et leurs costumes grandioses».

Du resto au théâtre

L’aventure de Barnabé a commencé dans la tradition d’un restaurant familial. En 1965, «La Croix-Blanche» à Servion fêtait ses cent ans et ses propriétaires, Françoise et Jean-Claude Pasche, ont voulu marquer l’événement par une manifestation culturelle. La grange vide, à côté du café, pouvait servir de salle. La première saison a eu lieu au printemps de cette année-là.

Homme-orchestre

Collection de costumes

Sa collection comprend aussi plus de 7000 costumes confectionnés pour les revues et les comédies musicales. Egalement amateur de modélisme, il a construit une immense maquette de trains où s’entrelacent rails, ponts, tunnels et wagons multicolores à laquelle il a dédié une salle entière du théâtre. Une fondation, née en 2005, est chargée de pérenniser son théâtre et ses patrimoines.