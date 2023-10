Plus de 25’000 praticiens exerçaient en Suisse, dans les cabinets et les centres ambulatoires. Mais un médecin sur quatre approchait de la retraite fin 2021. La relève est féminine.

Cabinets médicaux : Plus du quart des médecins a plus de 60 ans en Suisse

En 2021, la Suisse comptait 17’233 cabinets médicaux et centres ambulatoires dans lesquels exerçaient 25’439 médecins. 20min/Marvin Ancian

«Le système de santé suisse est au bord du gouffre. Non pas à cause des coûts mais en raison de la pénurie de médecins», affirmait fin juillet Philippe Luchsingen, président de l’association Médecins de famille et de l’enfance Suisse. «Nous n’aurons plus assez de praticiens pour soigner la population», s’alarmait-il. Des chiffres de l’Office fédéral de la statistique viennent corroborer ses inquiétudes ce mardi. Ils révèlent qu’un peu plus d’un praticien sur 4, qui travaille dans un cabinet ou en centre ambulatoire, est désormais proche de la retraite.

Ainsi au 31 décembre 2021, la Suisse comptait 17’233 cabinets médicaux et centres ambulatoires dans lesquels exerçaient 25’439 médecins, selon l’OFS. Et 28,4% des médecins actifs dans ces lieux de soins étaient âgés de 60 ans ou plus. Cette part s’élevait à 25,5% dans ces cabinets et centres qui offrent une médecine de premier recours. Et elle atteignait près de 30% dans ceux qui pratiquent une médecine spécialisée et/ou avec une médecine de premier recours.

Relève féminine

L’OFS note également que la relève est féminine. Les femmes représentaient 44,3% des médecins en activité fin 2021. Et les jeunes praticiens sont désormais en majorité des praticiennes. Quelque 61% des médecins âgés de moins de 45 ans sont en effet des femmes contre seulement 39% des médecins de 45 ans ou plus.

Quant aux domaines d’activité des médecins dans les cabinets médicaux et centres ambulatoires fin 2021, 39% travaillaient dans la médecine de premier recours (ou généraliste). Quelque 14% pratiquaient une spécialité avec une activité chirurgicale, tandis que 9% étaient des spécialistes non actifs dans la chirurgie. Quelque 15% travaillaient dans la psychiatrie et 6% dans la gynécologie. Enfin, 17% travaillaient dans d’autres domaines.