Royaume-Uni : Caché dans un placard, il est battu à mort par le mari et le fils de son amie

Il n’a fallu que dix heures au jury sélectionné par la Cour de la Couronne de Norwich (sud-est) pour rendre son verdict. Jeudi, Wayne Peckham et son fils Riley ont été reconnus coupables de meurtre après six semaines de procès, rapporte Norfolk Constabulary. Matthew Rodwell, 39 ans, était le nouveau compagnon de Kerry Peckham, la femme et mère des accusés. «Au moment des faits, Wayne et Riley ont été non seulement père et fils, mais également de proches alliés. Tous deux ont utilisé l’agression et la violence pour atteindre leurs objectifs», a déclaré la procureure Riel Karmy-Jones durant le procès.