Kenya: Caché sous un niqab, il participe à un tournoi féminin d’échecs

Un coup audacieux, finalement mis échec et mat: vêtu d’un niqab et de lunettes, un jeune Kényan a disputé quatre tours du tournoi féminin de l’Open d’échecs de Nairobi, avant d’être démasqué. Il a expliqué avoir agi ainsi pour l’argent.

Les organisateurs de la 31e édition du Kenya Open, compétition internationale d’échecs qui a rassemblé 445 participantes dans la capitale kényane du 6 au 10 avril, ont attendu avant de confondre une mystérieuse joueuse, silencieuse et insaisissable sous son niqab.

«C’était un peu bizarre»

Au fil des tours, plusieurs signes leur avaient mis la puce à l’oreille, a raconté dimanche à l’AFP John Mukabi, confirmant une information de la BBC: «Le premier indice que quelque chose ne collait pas, c’est quand j’ai fait un tour avec un photographe pour prendre des photos. Quand on est revenus à l’ordinateur pour identifier les personnes, son nom était Milicent Awour. On s’attendait à un nom musulman. C’était un peu bizarre, mais il est possible que des gens avec des noms chrétiens soient musulmans...»