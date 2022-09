TF1 : Cachets au rabais dans «Danse avec les stars»

Ainsi, les chanteurs Anguun et Billy Crawford seraient les deux candidats les mieux payés, avec un cachet s’élevant à 80’000 euros. Vient ensuite l’ancien judoka français David Douillet qui aurait empoché 60’000 euros. La chanteuse Eva Queen aurait touché la somme de 50’000 euros, alors que l’humoriste Florent Peyre et l’influenceuse Léa Elui auraient eu droit, eux, à 40’000 euros. Amandine Petit, Miss France 2021, et le comédien Théo Fernandez auraient été payés 30’000 euros et 20’000 euros auraient été respectivement versés à l’aventurière de «Koh-Lanta» Clémence Castel et aux chanteurs Carla Lazzari et Stéphane Legar. Quant au comédien Thomas Da Costa, il serait le moins bien payé de tous avec un cachet de 15’000 euros. Rappelons que dans la saison 10 de «Danse avec les stars», Pamela Anderson avait reçu 300’000 euros. Une rémunération record toutes saisons confondues.