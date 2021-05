Facebook et Instagram : Cachez ces «likes» que je ne saurais voir

Les usagers de Facebook et Instagram vont voir débarquer une nouveauté: la possibilité de masquer les cœurs et pouces en l’air, histoire de ne pas se laisser influencer.

Les usagers des deux plateformes géantes du groupe Facebook vont avoir l’option de désactiver l’affichage du nombre de «likes» sous tous les contenus qui s’affichent sur leur fil, et ainsi réagir, ou non, sans se laisser influencer par l’avis des autres.

Entre consommateurs et partage

Ils pourront aussi suspendre cet indicateur de popularité pour les images et messages qu’ils postent en ligne. «Il y a le côté des consommateurs qui lisent et voient les contenus, et celui du partage. Vous pouvez contrôler des deux côtés», a résumé Adam Mosseri, le patron d’Instagram, lors d’une conférence de presse. Il sera aussi toujours possible de voir qui a donné un «c œ ur» à quel contenu – et donc de compter manuellement.