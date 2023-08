Réseaux sociaux: Cachez la coche bleue de X (ex Twitter) que je ne saurais voir

Les utilisateurs ont la possibilité de s’abonner à Blue en déboursant entre 8 et 11 dollars par mois pour jouir de certains privilèges, comme voir moins de publicités, publier des tweets et vidéos plus longs, annuler ou modifier un tweet, tester en avant-première de nouveaux outils, envoyer des messages privés, etc. Surtout, leurs tweets apparaissent en priorité et ils se voient décerner une coche bleue, signe que leur compte a été vérifié par la plateforme.

Confusion

Depuis, le président du réseau multiplie les mesures pour inciter les utilisateurs à s’abonner. Sans Blue, ils ne peuvent plus envoyer de messages privés et ne peuvent plus lire autant de messages qu’avant. Et ils n’auront bientôt plus accès à TweetDeck, une application très prisée des journalistes et chercheurs pour consulter plusieurs comptes et listes sur le même écran.