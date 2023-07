Neuchâtel: Cacophonie dans les appels au don de sang 

Les centres de transfusion sanguine ont des stratégies différentes dans la manière d’approcher les donneurs. afp

Le refrain est habituel: chaque été, juste avant les vacances, les centres de transfusion font appel aux donneurs de sang. Récemment, il y a eu une alerte sur la pénurie de réserves O-, le groupe sanguin des donneurs universels, et une situation «préoccupante pour les autres groupes sanguins».

Ayant entendu parler de pénurie, un jeune Neuchâtelois de groupe sanguin O- a contacté le Service régional de transfusion sanguine la semaine passée. «Durant l’été, nous ne pouvons pas répondre à toutes les demandes. Vous serez recontacté après les vacances», lui a-t-on répondu. «C’est une aberration. D’une part, on incite au don du sang durant l’été et, de l’autre, on repousse des donneurs», se désole ce jeune homme de 29 ans.

Communication en solo

L’explication? «D’un centre à l’autre, les besoins varient, mais chacun gère sa communication en solo et le grand public s’y perd», explique une source qui a requis l’anonymat. Certains passent par les médias, d’autres contactent les nouveaux donneurs par courrier. La doctoresse Amira Sarraj, directrice du centre Neuchâtel-Jura, confirme: «L’appel au don a été fait par le centre de Berne. Chez nous, il n’y a pas de pénurie. Par ailleurs, l’expérience nous incite à accorder la priorité aux donneurs réguliers et non aux nouveaux venus, qui sont moins souvent là lorsqu’ils sont convoqués et ne répondent pas toujours aux critères d’éligibilité. Chez nous, nous privilégions le contact téléphonique, car c’est là que nous avons le plus de réponses positives.» Amira Sarraj rassure: dès qu’un centre est dans le rouge, il peut compter sur l’aide des autres.

«Je suis jeune et en bonne santé. Mon envie d’aider est plus forte que ma déception. Si l’on me contacte, je répondrai présent», assure de son côté le donneur neuchâtelois.

«Du stock pour tous les groupes sanguins» Directeur de Transfusion Suisse, Bernhard Wegmüller signale que le baromètre des réserves de sang est actuellement au vert. «Au niveau national, pour les semaines à venir, le stock est suffisant pour tous les groupes sanguins», a-t-il rassuré. «Nous surveillons au quotidien le nombre de poches de sang par groupe dans les services de transfusion sanguine», a-t-il rappelé. Mais un spécialiste prévient: «La transfusion, c’est comme la Bourse: ça monte et ça descend.» On peut donc vite passer du vert au rouge. En Suisse, le groupe A est majoritaire et se retrouve parmi 38% de la population. Quelque 85% des Suisses possèdent un Rhésus positif. Les personnes dont le groupe sanguin est O négatif sont appelées «donneur universel» car leurs globules rouges ne possèdent aucun antigène rejeté par les différents groupes sanguins.