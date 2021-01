États-Unis : Cacophonie entre Biden et Trump sur la réouverture des frontières américaines

Donald Trump a ordonné la réouverture, le 26 janvier, des frontières américaines aux Européens et aux Brésiliens. Joe Biden aussitôt fait savoir qu’une telle mesure n’était pas à l’ordre du jour.

La menace des variants

Les États-Unis font actuellement face à la pire phase de la pandémie que le pays ait connue à ce jour, avec plus de 20’000 décès sur les six derniers jours. La future porte-parole de la Maison-Blanche a également rappelé que des variants du virus beaucoup plus contagieux avaient récemment été identifiés pour la première fois au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Le variant britannique a déjà fait son chemin jusqu’aux États-Unis, où il a été retrouvé chez des patients dans plusieurs régions.