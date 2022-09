Valais – Cadavre dans un molok: la fille de la victime coupable d’assassinat

Le molok dans lequel l’octogénaire a été découverte sans vie, le 22 octobre 2017, à Haute-Nendaz (VS).

Accusée d’avoir, en octobre 2017, tenté d’empoisonner sa mère de 81 ans, avant de la tuer à coups de casserole, la fille de la victime a été reconnue coupable d’assassinat et de tentative d’assassinat. Cette dernière, avait dissimulé son corps dans des sacs-poubelle, et l’avait abandonné dans un Molok, à Haute-Nendaz (VS).