La grande question était de savoir s’il serait jugé coupable de meurtre ou d’assassinat. Les juges du Tribunal de la Sarine ont tranché, mardi. L’homme qui avait tué une prostituée de 20 coups de couteau, avant de nettoyer la scène du crime et d’emporter le corps de sa victime dans une valise, dans le but de s’en débarrasser, a été condamné à 16 ans de prison ferme, pour assassinat, atteinte à la paix des morts et infraction à la loi sur les stupéfiants. De plus, il devra suivre un traitement psychiatrique ambulatoire.