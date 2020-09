La victime prévoyait de rentrer en République dominicaine pour voir son fils et ses quatre petits-enfants. (Photo d’illustration) Keystone

Une tâche ardue attend les juges du Tribunal pénal de la Sarine. Ils vont en effet devoir trancher si l’homme de 30 ans qui avait tué, début 2017 à Fribourg, une prostituée dominicaine de 50 ans et qui avait ramené le cadavre dans son appartement, plié dans une valise, est un assassin ou un meurtrier. Mercredi, durant les réquisitoires, le procureur a plaidé pour l’assassinat.

Dans son argumentation, il a rappelé qu’en 2013 déjà, une des enseignantes du prévenu avait détecté sa dangerosité. Tout d’abord, elle avait écrit au directeur de l’établissement. «C’est un garçon qui a une fascination pour les couteaux, capable de violences physiques et verbales», estimait-elle. Plus tard, elle avait porté plainte contre lui, car il avait écrit, au sujet de sa fille: «Je vais la violer et lui graver mes initiales au fer rouge sur la chatte.» Des menaces qui lui avaient valu des jours-amende.

Le magistrat a ensuite souligné la sauvagerie des faits, le tueur ayant planté son couteau à 20 reprises au moins dans le torse de sa victime. Et, pour le représentant du Ministère public, il a agi de sang-froid puisqu’il ne s’est pas affolé. Au contraire, il a nettoyé les traces du crime dans le logement de la victime et emporté le cadavre dans le but de le faire disparaître, ainsi que des effets souillés de sang. En tenant compte que le tueur était aussi un dealer, il a requis 17 ans de prison.

Pour les avocates de la défense, en revanche, il s’agit d’un meurtre, moins grave qu’un assassinat. Elles considèrent que c’est la colère, provoquée par la dispute entre le tueur et sa victime au sujet d’un préservatif déchiré, qui est à l’origine de son geste. Elles ont aussi mis en avant un trouble de la personnalité, la prise de différents stupéfiants et un grand conflit intérieur chez leur client. Elles ont du reste rappelé qu’un expert psychiatrique avait souligné qu’un parallèle pouvait être fait entre la victime et l’image que le jeune homme se fait de sa mère. Il pense en effet que sa génitrice est une prostituée brésilienne qui l’a abandonné à sa naissance, et qu’elle avait été violée.

De plus, la vie du prévenu serait faite de très hauts et de très bas, un peu comme des montagnes russes. Alors que, gamin, il a évolué dans des clubs comme Lausanne-Sport ou Neuchâtel Xamax, sa carrière de footballeur s’est arrêtée brutalement à cause du cannabis. Ça l’a poussé davantage vers la consommation de drogues, mais il s’en était sorti, avant de replonger de plus belle. La défense a donc demandé une peine de moins de 10 ans, sans avancer de chiffre précis.

L’accusé est-il un assassin ayant agi de sang-froid, ou «juste» un jeune perturbé et drogué qui a tué lors d’un accès de colère? Verdict mardi prochain.

La présence du couteau Pourquoi transportait-il un couteau à désosser, doté d’une lame pointue de 28 cm, dans la sacoche de son ordinateur portable? L’accusé a proposé différentes réponses contradictoires, dont certaines semblent fantaisistes. Par exemple, il a expliqué que c’était pour ouvrir ses boulettes de cocaïne. Mais il transportait également un canif, bien plus pratique pour ça, et qui portait des traces de stupéfiants. Le procureur y voit ainsi une forme de préméditation. La défense, en revanche, explique qu’il est normal de porter une arme comme celle-ci pour un dealer, et que plusieurs témoins avaient déjà remarqué qu’il avait toujours un couteau sur lui. De plus, il était cuisinier de formation.