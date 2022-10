Canton d’argovie : Cadavre décomposé retrouvé dans une chambre d’hôtel après un meurtre

Macabre découverte dans un hôtel dans le canton d’Argovie. Un homme mort et en état avancé de décomposition a été retrouvé dans sa chambre, le 16 septembre dernier. Le ministère public indique ce vendredi que l’homme avait loué la chambre pour un «long séjour» et demandé à l’hôtel de ne pas s’occuper du ménage. «De ce fait, son décès n’a pas été remarqué pendant longtemps», disent les autorités pénales, sans dévoiler le lieu où se trouve l’hôtel, hormis qu’il est situé dans le district de Baden.

Les analyses des médecins légistes ont permis de confirmer l’identité de la victime, qui est un Suisse de 60 ans. De plus, il a été établi qu’il avait succombé à un «crime violent». L’enquête a permis de retrouver rapidement deux hommes, l’un âgé de 24 ans et de nationalité roumaine, l’autre de 23 ans et de nationalité allemande. «La victime et les deux hommes se connaissaient», informent les autorités.