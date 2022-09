Cadavre découvert dans un molok: «Je n’ai pas tué ma maman»

1 / 4 Le Molok dans lequel l’octogénaire a été retrouvée sans vie le 23 octobre 2017, à Haute-Nendaz (VS). LMS/Maxime Schmid Le Molok dans lequel l’octogénaire a été retrouvée sans vie le 23 octobre 2017, à Haute-Nendaz (VS). LMS/Maxime Schmid Le Molok dans lequel l’octogénaire a été retrouvée sans vie le 23 octobre 2017, à Haute-Nendaz (VS). LMS/Maxime Schmid

«Je le répète, je n’ai pas tué ma maman. Ce qui lui est arrivé, je ne le sais pas. Je n’étais pas au village à ce moment-là.» Une quinquagénaire lausannoise est suspectée d’avoir, en octobre 2017, tué sa mère, dissimulé son corps dans un sac-poubelle, et l’avoir abandonné dans un Molok, à Haute-Nendaz (VS). Diagnostiquée schizophrène en 2013, l’accusée, détenue depuis près de cinq ans, a comparu lundi devant la justice, à Sion.

Vivant respectivement à Pully et Lausanne (VD), mère et fille avaient loué un appartement dans la commune valaisanne entre août et octobre 2017, «pour changer d’air» et «se faire du bien», se souvient la prévenue. Mais pour le procureur Ludovic Schmied, qui s’est appuyé sur les traces ADN retrouvées sur le corps de la victime notamment, «le doute n’est pas permis»; c’est bien l’accusée qui a, lors de ce séjour, tenté d’empoisonner sa mère avec la mort-aux-rats, avant de lui asséner onze coups de casserole fatals à la tête. Tout comme c’est elle qui a, du haut de son 1m70, transporté 65 kilos inertes, nettoyé la scène du crime et débarrassé d’autres objets appartenant à l’octogénaire, contre ledit Molok.

Tuée, mais pour quel motif?

«Comment ma cliente aurait-elle pu donner la mort à celle qui lui a donné la vie? a lancé à la Cour, Me Béatrice Pilloud. Mère et fille étaient comme un couple, dormaient ensemble, entretenaient une relation fusionnelle et étaient dépendantes l’une de l’autre». Presque cinq ans après les faits, la quinquagénaire continue de parler de la défunte au présent.

«Sa mère était-elle trop étouffante? a insisté le Parquet au Tribunal des districts d’Hérens et Conthey. Quoi qu’il en soit, le motif est futile.» En se basant sur trois expertises psychiatriques, concluant que l’accusée souffre d’un trouble psychique sévère, le Ministère public a retenu une «faute légère» et une «responsabilité fortement diminuée». Pour assassinat et tentative d’assassinat, il requiert 6 ans et demi de prison, ainsi qu’un traitement institutionnel en milieu fermé.

Acquittement plaidé

Pour la défense, la prévenue se trouvait dans le canton de Vaud au moment des faits. Quant à la mort-aux-rats retrouvée dans l’organisme de la mère, et à proximité du corps, celle-ci a pu être manipulée par erreur. La prévenue a elle-même expliqué que, pendant le séjour, elle tentait de venir à bout d’«insectes, de la grosseur d’un cafard, qui sortaient par l’évier de la cuisine».

L’avocate a aussi souligné l’absence de l’ADN de la fille sur la casserole qui aurait servi au crime et des traces infimes sur les sacs plastiques qui contenaient le cadavre. Elle a tiré profit d’un ADN masculin, retrouvé sur une des ficelles. Semant le doute, Me Béatrice Pilloud a plaidé l’acquittement et réclamé une indemnité de 177’900 francs pour détention injustifiée. Le verdict est attendu ces prochaines semaines.

