Iran/ Afghanistan

Cadavres de migrants torturés à la frontière

Les gardes-frontières iraniens sont accusés d'avoir refoulé des migrants Afghans qui seraient morts noyés. L'Iran nie ces accusations.

Six migrants sont toujours portés disparus, tandis que les autres ont survécu, a-t-il ajouté. Les corps «portent des traces de coups et de torture», a rapporté M. Noori. «D'après les récits des survivants et les marques sur les corps des victimes, ils ont d'abord été fouettés avec des câbles métalliques par les gardes-frontières iraniens, puis forcés sous la menace d'une arme à sauter dans la rivière», a-t-il raconté.