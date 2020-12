On n’imagine pas tout ce qu’on peut faire avec un soupçon d’imagination et un peu de temps.

Chaque année, c’est la même chose: avec la course aux cadeaux, celle des emballages. Et une fois les guirlandes du sapin éteintes, ne reste que cette accumulation de déchets. Il existe pourtant des options plus écolos et tout aussi jolies. On oublie également la colle et le scotch pour privilégier la ficelle et le ruban qui peuvent être réutilisés.

Pochettes en tissu

L’option idéale pour les âmes bricoleuses qui disposent d’une machine à coudre. L’idée est d’utiliser des morceaux de tissus et d’en faire des pochettes dans lesquelles glisser vos cadeaux. Vous pouvez aussi utiliser des habits que vous ne portez plus comme une paire de jeans, par exemple.

Furoshiki

Cette technique de pliage japonaise permet d’emballer la plupart des cadeaux. Pour se faire, on utilise un morceau de tissu carré assez fin, comme un foulard, et on le noue autour de l’objet ou du vêtement.

Papier journal

Pour celles et ceux qui lisent encore des journaux et magazines papier, pourquoi ne pas recycler vos vieux numéros au lieu de les jeter? Avec, en plus, l’option de personnaliser l’emballage en fonction des goûts de la personne à qui vous l’offrez. Par exemple: les pages d’un magazine de voyage pour les globe-trotters ou celles d’un quotidien pour les férus d’actu.

Papier Kraft

Si le bricolage, ce n’est pas votre truc, vous pourrez toujours vous rabattre sur le papier kraft. Biodégradable, on le choisit le plus simple possible et sans traitement de couleurs.

Chasse au trésor