Surprises tendance: Cadeaux de Noël à moins de 25 francs

La période de l’avent est un enchaînement de rituels. Année après année, on décore, on fait des biscuits et des cadeaux et le niveau de stress augmente légèrement pendant ce mois. Parce que Noël, c’est la préparation, et la préparation, c’est du temps, et le temps, c’est seulement 24 heures par jour, moins les heures de sommeil et celles où l’on travaille.