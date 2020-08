il y a 1h

PRÉSENTATION Cadillac se lance dans l’électrique

Avec la Lyriq, les Américains présentent un crossover 100% électrique, basé sur la nouvelle plateforme modulaire pour les véhicules électriques du groupe GM. Le lancement sur le marché est prévu au plus tôt pour 2022.

de Dave Schneider

Pour l’heure, la Cadillac Lyriq n’est encore qu’un concept. Mais à en croire son constructeur, son design est proche de la version de série. Cadillac

General Motors (GM) a plus de 25 années d’expérience dans la mobilité électrique. Dès 1996, les Américains ont lancé l’EV1, leur premier modèle électrique, dont la production a été arrêtée au bout de trois ans en raison de son manque de succès. Pour la caractériser, le fondateur de Tesla, Elon Musk, avait même parlé de «tentative du fabricant de tuer la mobilité électrique». En 2010, GM a fait une nouvelle tentative avec la Chevrolet Volt. Mais une fois encore, le véhicule qui combinait un moteur électrique et un moteur thermique pour prolonger son autonomie – commercialisé chez nous sous le nom d’Opel Ampera – n’a pas remporté le succès escompté. 2016 a finalement vu arriver la Chevrolet Bolt, 100% électrique, dont la version européenne s’appelle Opel Ampera-e. Ce modèle a été présenté par GM comme la base de nouveaux véhicules électriques de la marque et continue de se vendre à l’heure actuelle, même si en Europe, elle n’est plus que commercialisée en Norvège, aux Pays-Bas et en Suisse. Avec un succès plus que mitigé. En 2019, seuls 101 exemplaires de l’Ampera-e se sont écoulés en Suisse et cette année, les ventes n’atteignaient pas plus de dix modèles à la fin juillet.

Et de nos jours, tout va très vite dans le secteur automobile, qui se porte très mal. Ce qui, il y a encore trois ans ressemblait à un avenir prometteur, est aujourd’hui révolu. C’est ce que GM a souligné l’année dernière, lorsque le troisième plus grand constructeur automobile du monde a présenté une nouvelle plateforme modulaire, sur laquelle allaient pouvoir être construites toutes les voitures électriques, toutes marques et tous segments confondus. «Notre équipe s’est lancé le défi de procéder à un changement au niveau du développement des produits chez GM et de positionner notre entreprise en vue d’un avenir 100% électrique», disait alors la directrice de GM, Mary Barra. Et d’ajouter: «Nous avons pour cela élaboré une stratégie multimarque et multisegment avec des économies d’échelle pour les voitures électriques.» Par conséquent, GM est actuellement le seul constructeur automobile capable de concurrencer la plateforme MEB du groupe Volkswagen.

L’accent est mis sur le luxe

La Cadillac Lyriq est le premier produit issu de cette plateforme. Il s’agit d’un crossover 100% électrique avec un nouveau langage de design, censé être le prélude de l’ère électronique de la marque de luxe de GM. «En commençant par la Lyriq, Cadillac va redéfinir le luxe à l’américaine dans les dix prochaines années avec un portefeuille de véhicules électriques révolutionnaires», a annoncé le vice-président de GM, Steve Carlisle, à l’occasion de la première mondiale, qui a exclusivement eu lieu en ligne. Il a ajouté: «Nous allons proposer des expériences de conduite qui font appel aux sens, qui anticipent les désirs et permettent à nos clients de faire des voyages extraordinaires.»

Un écran de 33 pouces s’étend sur toute la longueur du tableau de bord. Cuir, bois et chrome confèrent une ambiance de luxe. Cadillac

Un intérieur de luxe en cuir, bois et chrome et un cockpit ultramoderne est évidemment incontournable. Cadillac propose un immense écran qui couvre la majeure partie du tableau de bord et annonce la plus forte densité de pixels dans le secteur, ainsi que plus d’un milliard de couleurs. Vient s’ajouter à cela un grand affichage à tête haute qui projette quasi sur la route les informations les plus importantes en réalité augmentée. Le divertissement des passagers à l’arrière est assuré par d’énormes écrans situés aux dossiers des sièges avant, ainsi que plus de 19 haut-parleurs.

Les détails demeurent inconnus

La nouvelle plateforme modulaire permet d’intégrer des modules de batterie d’une capacité de 50 à 200 kWh, en fonction de la taille et de la gamme de prix du véhicule. Pour la Cadillac Lyriq, GM a opté pour une batterie d’une capacité de 100 kWh, même si, pour le constructeur, le SUV présenté n’est encore qu’un «show car». Il faut donc encore s’attendre à des modifications. Pour ce faire, on a utilisé les batteries Ultium développées par GM en partenariat avec LG Chem. Ces dernières sont censées fonctionner avec nettement moins de cobalt. Selon des tests réalisés en interne, la Lyriq a une autonomie pouvant atteindre 480 kilomètres pour une capacité de charge maximale de 150 kW, ce qui place la Cadillac en bonne position face à la concurrence. La Lyriq sera disponible avec traction arrière ou en version quatre roues motrices. Si les données exactes sur sa puissance restent pour l’heure inconnues, on parle néanmoins de 450 ch.

Initialement, Cadillac avait prévu de présenter la Lyriq en avril et de la commercialiser dès l’année prochaine aux États-Unis. Le fait que le modèle présenté soit toujours caractérisé de «show car» indique que le lancement de la version de série sera repoussé à plus tard. GM n’a pas encore communiqué de détails à ce sujet, mais une chose est sûre: le SUV 100% électrique doit sortir sur le marché américain en 2022 et plus tard en Europe. Ne reste plus qu’à attendre la date précise.

Elon Musk n’a donc (toujours) rien à craindre du nouveau challenger. Car quand on verra circuler la Cadillac Lyriq sur les routes en 2022, la Tesla Model S de série aura dix ans sur les routes derrière elle. En Allemagne, on appelait jadis cela Vorsprung durch Technik («l’avancée par la technologie»).

1 / 4 Une batterie d’une capacité de près de 100 kWh doit assurer une autonomie d’environ 480 kilomètres. Cadillac La Lyriq sera proposée avec traction arrière et en version quatre roues motrices. Les détails concernant la puissance demeurent pour l’heure inconnus. PD Nouveau design de la marque: la Lyriq montre à quoi ressembleront les futures voitures électriques de Cadillac. PD