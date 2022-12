Sion sous les étoiles: Bigflo & Oli, Soprano, Gims et Matt Pokora

Festival : Cadors de la pop urbaine à Sion sous les étoiles

L’open air, qui prendra une nouvelle fois ses quartiers sur la plaine de Tourbillon, a dévoilé la quasi-totalité de son affiche le 16 décembres 2022. Alors que quatre artistes restent à être annoncés, c’est une programmation familiale et bien teintée par la pop urbaine qui, pour l’heure, est proposée aux festivaliers. Parmi les moments forts, on citera le retour de Soprano sur une «petite» scène après ses maous shows en stade, le concert anniversaire que Matt Pokora donnera pour célébrer ses 20 ans de carrière, les shows chauds en ambiance que livreront les duos Bigflo & Oli et Gims & Dadju, ou encore le live plein d’émotions que proposera Tayc et le retour sur scène de Florent Pagny, après son combat contre un cancer du poumon.