Natation: Caeleb Dressel a pensé à arrêter la natation

Caeleb Dressel a été l’un des noms incontournables des jeux de Tokyo. Au Japon, le nageur de 25 ans a raflé pas moins de cinq médailles, toutes d’or! Mieux encore, l’Américain a battu deux records du monde: celui du 100 mètres papillon et celui du 4x100 quatre nages, en compagnie de ses compatriotes du relais.

Pourtant, l’histoire de cette incroyable moisson comporte des éléments douloureux. Avant même de se rendre au Japon, le nageur floridien a subi les dégâts de l’immense pression qui pesait sur ses épaules. Michael Phelps retraité, tout le monde s’attendait à ce qu’il reprenne le flambeau de l’une des plus grandes légendes de l’histoire des bassins. Puis, le retour de Tokyo n’a fait qu’accentuer ses maux.

L’après Tokyo

Auréolé de son nouveau statut d’icône du sport, Dressel a connu une véritable traversée du désert durant les mois consécutifs aux Jeux. «Je n’étais pas juste avec moi-même. Je viens de gagner cinq médailles dans la compétition la plus importante qui soit et tout ce à quoi je pense c’est à quel point j’aurais voulu aller plus vite sur certaines épreuves», s’est remémoré le champion dans les colonnes d’USA Today.