Fête étudiante à Fribourg : Café et croissants offerts à ceux qui aideront la Voirie

L’an passé, une trentaine de jeunes avaient spontanément participé au nettoyage du site, après le Valete, qui marque la fin de l’année scolaire.

La tradition est bien ancrée et il n’est pas question d’y déroger, surtout après deux années de Covid: jeudi, les étudiants se retrouveront aux Grand-Places, à Fribourg, pour célébrer la fin de l’année scolaire. Mais, chaque année, au lendemain de cette fête dénommée le Valete, le personnel de la Voirie se trouve face à une montagne de déchets jonchant le sol, rappelle mercredi la Ville de Fribourg dans un communiqué.

Face à ce constat, les autorités prennent des mesures pour contenir au mieux le phénomène. Outre l’adjonction d’une dizaine de poubelles supplémentaires, la mise à disposition de WC mobile et la diffusion de messages de prévention, des membres des associations AdO et REPER seront présents auprès des fêtards pour les sensibiliser au problème du littering.

Et la Ville a aussi décidé d’inaugurer cette année une «after» d’un nouveau genre: elle offrira café et croissants aux volontaires qui aideront la Voirie à nettoyer le parc après la fête, entre 3h et 5h du matin. L’idée est sans doute née de l’expérience vécue l’an passé, quand une trentaine de jeunes avaient spontanément participé au ramassage des détritus.