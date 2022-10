Environnement : Cafés à emporter: un code QR pour que les poubelles ne débordent plus

Les gobelets sont récupérés dans des boîtes et la consigne est automatiquement rendue via une application.

1 franc par tasse

Les commerces qui vendent des cafés à emporter n’ont pas à se soucier de la consigne et de la récupération de la vaisselle. Tout passe par un code QR directement imprimé sur le gobelet et des «box» de récupération. Les factures sont réglées électroniquement. Le montant du dépôt est de 1 franc par tasse. Berne est la troisième ville de Suisse où le système a été mis en place après Bâle et Zurich.

Trente-cinq entreprises participent au projet et proposent de tels gobelets. À Berne, 60 boîtes de récupération sont installées principalement vers la gare et vers les arrêts de transports publics. Les gobelets sont fabriqués en Allemagne mais l’entreprise assure que le transport des gobelets usagés se fait par vélo cargo et que le matériel est nettoyé sur place. Kooky compte pour l’instant environ 1000 utilisateurs réguliers à Zurich. Dans la capitale, le système doit être testé de manière pilote pendant deux ans et l’objectif est de récupérer 2000 gobelets par jour.