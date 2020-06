Genève

Cafés, restaurants et taxis exemptés de la taxe 2020

Le gouvernement genevois a fait un geste vendredi envers certains secteurs durement touchés par la crise sanitaire.

«Une bouffée d'air frais»

La modification de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement a été acceptée à l'unanimité. «Ce texte est une bouffée d'air frais pour les cafetiers et restaurateurs qui n'ont pas eu de revenu pendant deux mois», a souligné la députée PDC Claude Bocquet. Et de rappeler le rôle social des cafés et des restaurants.