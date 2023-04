HEP Vaud: Cafouillage dans les résultats d’un examen déterminant

«Les résultats étant décisifs, on les attendrait avec impatience. J’ai pu découvrir que j’avais raté assez lourdement, ce qui m’étonnait, puisque je pensais m’en être mieux sorti.» Pour Hélio*, étudiant de première année à la Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP), la déception était grande ce lundi en recevant un email de l’école. Il pensait devoir refaire son examen de français obligatoire pour poursuivre ses études – et il ne lui restait plus qu’une chance.