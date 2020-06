Tribunal fédéral

Caisse de pensions: le personnel doit savoir en cas de changement

L’accord préalable du personnel est indispensable lors d’un changement de caisses de pension décidé par l’employeur, décide le Tribunal fédéral.

Sept associations professionnelles du secteur de la restauration et de la pâtisserie confiserie avaient résilié leur affiliation à la fondation de prévoyance Proparis. Cette dernière est ouverte aux entreprises et fédérations membres de l’Union suisse des arts et métiers (USAM). Ces départs devaient aboutir à la liquidation partielle de la caisse de pensions.