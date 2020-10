Suisse : Caisse maladie: économie potentielle de 3,3 milliards par an

Malgré une légère augmentation des primes en 2021, les assurés de l’assurance de base obligatoire pourraient économiser en moyenne 381 francs par personne et par an en optant pour la caisse maladie la moins chère, selon le site de comparaisons moneyland.ch. Ce sont les adultes dans le canton de Genève qui recèlent le plus grand potentiel d’épargne.