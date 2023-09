Caisses maladie: Berset ferait tout pour s’opposer à de fortes hausses de primes

Image d’illustration. 20Min/Carole Alkabes

On le sait depuis des mois: les hausses de primes que va annoncer pour la dernière fois fin septembre le ministre de la Santé Alain Berset vont faire mal, très mal au porte-monnaie. Car l’augmentation pourrait être de 8 à 9%. Soit 1000 francs de plus par année pour une famille de quatre personnes. C’est du moins ce qu’exige Verena Nold, directrice de la faîtière des assureurs, SantéSuisse, samedi dans la NZZ et dans l’émission «Samstagsrundschau» de la SRF. Elle affirme que les réserves des caisses fondent comme neige au soleil.

Selon elle, les primes n’ont pas couvert les frais de l’assurance de base en 2022 alors qu’elles auraient dû le faire. Et ce ne sera pas mieux cette année. D’autant que l’augmentation des coûts dépasse les 10% dans certains cantons. Du coup, les caisses bouchent les trous avec leurs réserves. Et ces dernières seraient passées de 10,6 milliards fin 2021 à 7,2 milliards fin 2022 – et encore moins cette année. Selon Verena Nold, il ne resterait plus que pour 2 mois et demi de réserves.

Hausse nécessaire pour éviter le coup de massue en 2025

Une hausse massive des primes est donc indispensable, selon elle. Et il faut le faire maintenant. «Si nous ne réglons pas cela maintenant, les réserves seront bientôt épuisées, et le coup de massue arrivera en 2025».

Mais voilà, l’année prochaine, ce ne sera plus Alain Berset aux commandes. Et des rumeurs courent dans le secteur selon lesquelles il voudrait tout faire pour que son héritage en matière de politique de santé ne consiste pas en une dernière et très douloureuse hausse des primes. Car l’année passée, la hausse des primes moyenne avait déjà été de 6,6%.

Lutte âpre en coulisses

Du coup, une lutte âpre se jouerait en coulisses entre les caisses et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui doit approuver la hausse des primes. Et l’OFSP a indiqué clairement dans une récente lettre aux assureurs que ces derniers exigeaient des primes trop élevées. «L’OFSP nous a demandé de faire des calculs plus serrés», confirme Verena Nold. Elle craint dès lors que le ministre socialiste rejette une telle hausse de primes «pour des raisons politiques» et tente de la limiter à 6-7%.

Le modèle du libre choix du médecin combattu Pour lutter contre la hausse des coûts, les caisses visent désormais les deux millions de Suisses qui ont choisi le modèle du libre choix du médecin. À l’avenir, le modèle du médecin de famille ou de télémédecine devraient devenir la norme auprès des caisses maladie, avait proposé SantéSuisse en janvier dernier. Et ceux qui veulent pouvoir choisir qui ils veulent consulter paieraient davantage. À noter qu’un récent sondage a montré que 35% des Suisses se disaient prêts à changer de caisse en cas de hausse massive des primes. Un changement avantageux puisque si un assuré était passé de la caisse la plus chère, fin 2012, à la caisse la moins chère en janvier 2023, il aurait économisé en dix ans, près de 40’000 francs.