Suisse

Caissières et caissiers de grandes surfaces récompensés

Afin de remercier leurs employés pour leur engagement pendant la crise du coronavirus, plusieurs distributeurs ont décidé de leur offrir des primes ou des bons d’achat.

Migros a ainsi annoncé à son personnel vendredi dernier qu’il recevrait une prime de 500 francs. Interrogé par la chaîne TV, le porte-parole Tristan Cerf a précisé que la récompense s’adressait non seulement aux caissières et caissiers, mais aussi au personnel travaillant dans la distribution et dans les usines de production. Chez Coop, la prime s’élève entre 250 et 500 francs, selon le taux d’occupation des employés. Manor, Aldi et Lidl, eux, offrent des bons d’achats à leurs salariés. Ceux-ci s’élèvent à respectivement 250 francs, 400 francs et 350 francs.