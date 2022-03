Buzz : Caitlyn Jenner et Lady Gaga font rire les internautes

Une conversation lunaire entre les deux célébrités, captée en vidéo, créé un véritable buzz sur la Toile.

Depuis dimanche 27 mars 2022, une courte vidéo où l’on voit Lady Gaga voulant se débarrasser au plus vite de Caitlyn Jenner venue lui causer, fait le buzz sur internet. Dans la séquence filmée lors de la soirée annuelle de la Elton John AIDS Foundation, à West Hollywood, on voit l’ancienne championne olympique s’approcher de la chanteuse pour lui demander si elle passait encore du temps à Malibu. «Oui», lui a répondu Gaga, qui a été marquée par son rôle dans «House of Gucci». Caitlyn lui a alors dit qu’elle ne la croisait plus dans leur Starbucks local, depuis un bon moment. Visiblement agacée, Gaga a sèchement répondu qu’elle avait «changé de bar», avant de tourner rapidement la tête sur le côté et de commencer à s’éloigner, comme pour signaler que la discussion était terminée. «Eh bien, contente de vous voir», lui a dit Caitlyn. Le mari d’Elton John, David Furnish, qui accompagnait la star de 36 ans, lui a alors répondu: «Content de vous voir, Caitlyn», afin de mettre fin à cette conversation gênante.