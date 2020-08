Caleb Ewan a ainsi remporté son quatrième bouquet sur la Grande Boucle, après ses succès à Toulouse, Nîmes et Paris l’année dernière. Le sprinter de poche (1,65 m) venu de Sydney est revenu de loin, lui qui semblait battu à encore 300 mètres de l’arrivée. «Pocket Rocket» a fini par réussir à se glisser dans un trou de souris, à prendre l’aspiration de l’Irlandais Sam Bennett, pour finalement lever les bras sans la moindre contestation possible.

Les autres sprinters sont prévenus: en cas d’arrivée à la régulière, c’est encore Ewan le plus fort cette année. Au final, le coureur de la Lotto-Soudal a devancé Bennett et l’Italien Giacomo Nizzolo.

Hirschi toujours en blanc

Les trois côtes de 3e catégorie et celle de 4e disséminées sur les 198 km du parcours entre Alpes-Maritimes et Alpes-de-Haute-Provence se sont résumées, au départ, à une bagarre pour le maillot à pois entre les Français Anthony Perez et Benoît Cosnefroy. C’est le premier, coureur de Cofidis, qui avait pris le dessus après un bel affrontement.