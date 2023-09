Après son rôle, Caleb Landry Jones a voulu brûler son corset

Écrit et réalisé par Luc Besson , «Dogman» est l’incroyable histoire d’un enfant meurtri par la vie qui, à l’âge adulte, survit à ses traumatismes entouré de chiens. C’est à Venise lors du récent festival du film que l’acteur américain de 33 ans a présenté son rôle hors du commun.

Je ne saurais pas par où commencer pour expliquer le travail nécessaire pour incarner quelqu’un qui a vécu un tel drame. J’ai besoin de rester dans la peau d’un personnage aussi sombre soit-il pour l’incarner devant des caméras. Pour commencer Besson m’a permis de vivre plusieurs jours avec des loups. Nous avions aussi neuf entraîneurs pour chiens qui m’ont aidé à me familiariser avec tous les chiens du film car il y en avait presque une centaine et si vous vous allongez dans la boue devant eux, ils vous tuent en 10 minutes. Mais cela m’a aidé pour les scènes avec ces animaux.

Pour Douglas, c’est une échappatoire, une manière de se libérer de tout ce qu’il a vécu. J’ai regardé quelques performances d’Édith Piaf pour m’inspirer de sa gestuelle et j’ai appris phonétiquement à chanter comme elle car je ne connais pas le français. Mon job de comédien est d’être une éponge, de m’imprégner de tout ce que je vois et j’entends pour être le personnage. Si la scène où je porte un corset et chante Édith Piaf ne fonctionnait pas à l’écran, tout le film était raté.