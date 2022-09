Caleb McLaughlin victime de racisme

«Stranger Things» : Caleb McLaughlin touché par le racisme de certains fans

Courtesy of Netflix

Caleb McLaughlin, âgé de 20 ans, a raconté durant le Heroes Comic Con Belgium qu’il était victime de racisme de la part de certains fans de «Stranger Things», et que cela l’avait blessé quand il était plus jeune. L’acteur, présent dans la série dont la saison 4, a dépassé le milliard de visionnements, a déclaré que lors des premières conventions auxquelles il avait pris part, des personnes l’évitaient à cause de sa couleur de peau.