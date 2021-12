Calendrier de l’Avent : Calendrier de l’Avent, un cadeau quotidien à gagner

Aujourd’hui, tente ta chance pour remporter une paire de chaussures Ammann Shoes, au choix

Confortables, tendance et abordables: les chaussures Ammann Shoes convainquent en mariant design classique, couleurs vives et confort accru. L’entreprise familiale traditionnelle sise à Oberentfelden, dans le canton d’Argovie, produit depuis 1917.

Or, rouge, argent et blanche: les bottines d’hiver classiques signées Ammann Shoes surprennent par leurs couleurs audacieuses. Le modèle montant date des années soixante. Marc Ammann est responsable sa remise au goût du jour. Diplômé de l’Université de Saint-Gall, il fait partie de la quatrième génération dirigeant la manufacture de chaussures. Pour ce faire, il marie traditionnel et moderne. Les modèles d’hiver en peau de vache ou en daim sont garnis d’une doublure douillette de qualité en fourrure de mouton. Les semelles en caoutchouc ainsi que les nobles finitions garantissent un hiver antidérapant, sec et chaud.

Les modèles d’hiver signés Ammann Shoes existent en versions chevilles et genoux, avec fermeture éclair ou boucles. Selon les goûts, les chaussures ne sont pas uniquement déclinées dans des teintes vives, mais aussi en rouge classique, vert olive ou violet. Naturellement, les couleurs plus sobres beige, brun noir et blanc sont également proposées. Caractéristique typique des chaussures Ammann Shoes: outre les teintes unies, les modèles existent aussi au look original peau de vache, tachetés de noir et de blanc.