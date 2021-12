Calendrier de l’Avent : Calendrier de l’Avent, un cadeau quotidien à gagner

Aujourd’hui, tente ta chance pour remporter un casque sans fil QuietComfort 35 II

Le casque sans fil QuietComfort 35 II bénéficie d’une technologie de réduction de bruit réputée. Avec l’Assistant Google et Amazon Alexa intégrés, tu accèdes instantanément à des millions de titres, de playlists et bien plus encore, en mode mains libres. Il te suffit de choisir votre assistant vocal et de lui demander ce que tu veux.

Si tu veux que ta musique t’accompagne dans tes déplacements, il te faut un casque construit pour durer. Fabriqué à partir de matériaux résistants aux chocs, de nylon renforcé à la fibre de verre et d’acier inoxydable résistant à la corrosion, ce casque est conçu pour une vie active. Mais lorsque tu l’emmènes partout et écoutes de la musique toute la journée, il doit également être confortable. C’est la raison pour laquelle le bandeau n’est pas simplement doux, mais aussi de première qualité. Recouvert d’Alcantara® (matériau de revêtement utilisé dans la fabrication de yachts ou d’automobiles haut de gamme), il offre un port confortable et est conçu pour une utilisation quotidienne. Et les coussinets moelleux sont fabriqués en cuir synthétique et ne créent aucune gêne.



N’attends plus, tente ta chance gagner en participant au concours.