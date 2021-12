Calendrier de l’Avent : Calendrier de l’Avent, un cadeau quotidien à gagner

Aujourd’hui, tente ta chance pour remporter un set allround Kuhn Rikon.

Aujourd’hui, 12 décembre 2021, 20 minutes t’offre la possibilité de gagner un set allround Kuhn Rikon. Cette batterie de cuisine Allround en acier inoxydable haut de gamme est synonyme d’élégance, de robustesse et de longévité.

Le centre de la poignée en acier inoxydable est creux et demeure froid pour une confortable manipulation. Le couvercle en verre avec un orifice pour l’évacuation de la vapeur permet de surveiller les mets pendant la cuisson, empêche les pertes de chaleur inutiles et la formation de vide.

Le fond épais emmagasine la chaleur d’une façon optimale et la répartit uniformément sur les mets cuisinés.