Colombie : Cali, la ville qui incarne la colère d’un pays en crise

Les manifestations se poursuivent en Colombie après plus d’une semaine de révolte.

Cali est un «cocktail de composants racistes, aggravés par l’irritation et la lassitude envers le gouvernement; de composants classistes exacerbés par une rhétorique politique» qui «a réprimé (la protestation) comme s’il s’agissait de subversion», a déclaré à l’AFP Delfin Grueso, professeur de l’université du Valle.

Proche du littoral Pacifique, la troisième ville de Colombie compte une population majoritairement afro, à 52% de ses 2,5 millions d’habitants, un chômage à plus de 18% et une pauvreté dépassant les 36%, selon les statistiques officielles.

Voici un portrait du chef-lieu du Valle del Cauca (sud-ouest), connu comme la capitale de la salsa, et fief dans les années 1990 d’un cartel opposé à celui de Pablo Escobar pour le trafic de cocaïne, mais qui est aujourd’hui le théâtre de manifestations, barricades et affrontements.

Abus policiers

La police, qui en Colombie relève du ministère de la Défense, est formée à la lutte contre les narco-trafiquants et les guérillas. Elle a réprimé les manifestations de manière «barbare», selon Maria del Pilar Castillo, experte de la même université. «C’est une répression qui s’amplifie la nuit (...) appuyée par des hélicoptères, des civils armés ou des policiers en civil».

Racisme

Cali est proche du département du Cauca, où les indigènes sont fortement organisés et se sont joints à la mobilisation sociale. Le week-end dernier, ils ont été la cible d’une fusillade et douze ont été blessés.

Indigènes, noirs, pauvres et riches, chacun avait sa place, mais avec la mobilisation ils se sont mêlés.

Sur les réseaux sociaux a circulé un appel au «mouvement blanc», de personnes vêtues de blanc, surgissant dans des 4x4 de luxe de même couleur, contre les barrages des manifestants. «Ce sont des métis, mais ils se croient blancs en se différenciant des afro-descendants et des indigènes», souligne l’experte.

Pour Juan Manuel Torres, de la fondation Paix et réconciliation, il s’agit «d’élites narco-trafiquantes» qui veulent «faire justice». «Ils ont les armes, l’argent, les véhicules blindés, les gardes du corps et les hommes de main et forment des escadrons pour assassiner des manifestants», déplore-t-il.