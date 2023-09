Californie: «La chèvre surfe mieux que moi, elle est à fond!»

Cette biquette d’un an fait partie intégrante de leur première leçon sur la plage de Pismo Beach. Malgré les turbulences de l’écume, le cabri démontre aux deux touristes du Montana qu’il suffit d’être détendue pour garder l’équilibre. «La chèvre a surfé bien mieux que moi», s’amuse Rebekah. «Elle avait le positionnement et ça se voyait qu’elle l’avait déjà fait, (...) elle était à fond.»

«Goatfather»

Vaincre l’appréhension

Dans l’océan, l’excentricité de ses animaux s’avère utile pour vaincre l’appréhension des apprentis surfeurs. «Quand on commence, on se concentre vraiment sur des choses comme: est-ce que mes pieds vont bien?», témoigne Rebekah Abern. «Mais quand la chèvre est là, elle est juste confiante et se laisse faire. Et du coup tu te dis: «je vais me laisser aller aussi.»