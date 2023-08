Californie: L’auteur de la fusillade dans un bar voulait tuer sa femme

Un policier à la retraite a tenté de tuer sa femme qui voulait se séparer de lui, dans un bar de Californie mercredi soir, avant de s’en prendre aux clients pour tuer trois autres personnes et faire six blessés au total. Âgé de 59 ans, John Snowling était un ex-policier actuellement en instance de divorce avec sa femme Marie, a expliqué le shérif du comté d’Orange, Don Barnes, lors d’une conférence de presse jeudi.

Lorsqu’il est entré dans le bar Cook’s Corner, à environ une heure de route au sud-est de Los Angeles, «il s’est dirigé directement vers elle», a-t-il détaillé. «Il n’y a pas eu de discussion, de dialogue ou de dispute, il a immédiatement tiré sur elle.» Elle a survécu et est actuellement hospitalisée. Le tireur a ensuite abattu une autre femme qui dînait avec Marie et a tué deux autres hommes, selon le shérif. Outre ces morts, il a également fait six blessés, dont sa femme.