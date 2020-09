États-Unis : Californie: les vignobles de la Napa Valley dévorés par les flammes

Un brasier qui s’est déclenché dimanche au nord-ouest de la Californie a dévoré près de 4500 hectares dans le comté de Napa, célèbre pour ses vignobles. Des milliers de personnes ont dû évacuer la zone en pleine nuit.

Ciel incandescent, arbres et vignes calcinés, maisons ravagées par les flammes: le brasier nommé «Glass Fire», qui s’est déclenché dimanche, a dévoré selon les pompiers près de 4500 hectares dans le comté de Napa, l’une des zones de production de vin les plus prestigieuses des États-Unis.

Évacuations

Par précaution, le fournisseur d’énergie Pacific Gas and Electric (PG&E) a coupé dimanche le courant à près de 65’000 foyers au nord de la Californie, notamment dans les comtés de Napa et Sonoma.

Plus de 1000 soldats du feu, aidés d’hélicoptères et de bombardiers d’eau, combattaient lundi le Glass Fire, alimenté par une énième vague de chaleur et des vents secs, et qui n’était toujours pas maîtrisé.