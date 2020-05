E-sport

«Call of Duty»: Atlanta FaZe de retour au sommet

Deux semaines après leur défaite en finale lors des Chicago Home Series, les Géorgiens ont remporté la 7e étape la Call of Duty League ce week-end.

Atlanta FaZe est de retour au sommet de la Call of Duty League

Il n’aura pas fallu longtemps à Atlanta FaZe pour remettre les pendules à l’heure. Séchement battue en finale par Dallas Empire il y une quinzaine de jours lors de l’étape de Chicago, l’équipe de Simp n’a pas laissé passer sa chance ce week-end durant les Florida Home Series de la Call of Duty League: avec sang-froid et maîtrise, Atlanta FaZe s’est adjugée son deuxième titre de la saison face à de surprenants OpTic Gaming Los Angeles.

Des affrontements de haut vol

Le parcours des Géorgiens, qui deviennent ainsi la seconde team avec Dallas Empire à avoir remporté deux étapes de la ligue, n’aura pourtant pas été de tout repos dans ce 7e tournoi. Après s’être facilement défaite des Européens Paris Legion et London Royal Ravens en phase de groupe, Atlanta s’est ainsi heurtée à de combatifs New York Subliners en demi-finale, qui l’ont forcée à poursuivre le combat dans une 5e manche de tous les dangers. Gardant la tête froide, l’équipe de Simp s’est finalement imposée 6-3 en «Recherche et Destruction» lors de la dernière partie face aux New-Yorkais, rejoignant ainsi les Californiens (bourreaux de Toronto Ultra) pour une finale inédite.