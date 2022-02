Jeux vidéo : «Call of Duty» fera un break en 2023

Les fans de la saga d’Activision devront se contenter l’an prochain d’un nouveau titre free to play et de mises à jour.

C’était dans l’air après le rachat d’Activision par Microsoft, propriétaire de la console Xbox. L’an prochain, il n’y aura pas de nouveau «Call of Duty», une première depuis 2005. Le développement de «Call of Duty 2023». qui devrait être assuré par le studio Treyarch d’Activision, a été repoussé en 2024, rapporte l’agence Bloomberg.

Cannibalisation des titres

L’éditeur aurait tiré les leçons des ventes inférieures aux attentes de l’ opus Vanguard sorti le 5 novembre dernier. Le site GamesIndustry.biz avait enquêté auprès des joueurs qui y avaient renoncé. Si 55% d’entre eux avaient indiqué simplement être déjà occupés par d’autres jeux, 34% avaient dit se sentir un peu fatigué par la licence après y avoir trop joué. 14% ont dit de leur côté ne pas avoir acheté le titre car la version battle royale Warzone de «Call of Duty» leur suffisait. Et 11% d’autres joueurs patientaient en attendant un autre jeu majeur comme «Halo Infinite», un titre appartenant à Microsoft, nouveau propriétaire d’Activision.

Jeu gratuit inédit

Activision s’est défendu de laisser tomber ses fans en 2023 en annonçant des «expériences premium et free to play» en cours de développement pour l’an prochain. «Les offres comprendront un nouveau jeu free to play ainsi que du contenu pour Warzone 2 et Modern Warfare de 2022», a précisé l’un de ses porte-parole. Rien n’a encore filtré sur la nature du jeu gratuit.